В Омской области бешеная лиса едва не растерзала беззащитную женщину

Сосед с палкой спас пострадавшую.

Сегодня в Калачинске Омской области на женщину напала бешеная лиса. По информации Mash, спасти её удалось благодаря соседу, который услышал крики и вышел с палкой, чтобы отогнать животное. Лису уничтожили на месте. Пострадавшая получила серьёзные травмы рук и ног и была госпитализирована.

Как сообщили в омском минздраве телеграм-каналу «Новости Омска», женщину доставили в Калачинскую ЦРБ, где оказали полную медицинскую помощь. Ей провели первичную хирургическую обработку ран и начали курс специфического антирабического лечения.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, и вскоре после оказанной помощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение.