В центре Омска откроется мрачный лаундж-бар без окон

Однако концепция ужина «на ощупь» не нова для Омска.

Фото создано при помощи ИИ

В торговом центре «Гагарин-Молл» – бывшем «Летуре» – по адресу улица Гагарина, 3, готовится открытие нового лаунж-бара. Заведение обещает футуристический формат и азиатскую кухню.

Руководство бара подчеркивает, что помещение будет полностью лишено окон, создавая атмосферу полумрака. По словам администраторов, мягкий свет в заведении призван вызывать чувство безопасности и расслабления, обостряя восприятие вкуса, слуха и тактильных ощущений. В таком пространстве, по их мнению, каждый гость сможет почувствовать себя собой, а чувства станут ярче.

– В нашем заведении нет окон. Здесь царит полумрак. И это не случайно. Мягкий свет создает ощущение безопасности. В таком пространстве сознание расслабляется быстрее. Все становится проще, прозрачнее. В темноте исчезает чувство контроля, – сказано в паблике заведения.

Открытие бара запланировано через 8 дней, согласно таймеру на сайте проекта. Пока подробности меню и интерьерной концепции не раскрываются, но организаторы обещают уникальный опыт вечернего отдыха, сочетающий японскую кухню и современный дизайн.

Отметим, что это не первое заведение с подобным форматом. В Омске также работает ресторан «Вкус темноты», который предлагает посетителям провести время в полной темноте. Осенью прошлого года его оценил главный тренер «Авангарда» Ги Буше с супругой.