В Омске готовится к открытию «суперсовременный» футуристичный бар

Владельцы обещают омичам спокойствие и минимум цифрового шума.

В торговом центре в районе остановки «Дом Туриста» готовится к открытию футуристичный лаунж-бар Tanoka. Согласно информации, размещенной на официальном сайте заведения, в меню будут представлены блюда японской кухни и кальяны.

– 2300 год. Существуем там, где никто не торопится. Мы исследуем, как должен ощущаться отдых в эпоху цифровой перегрузки: меньше шума, больше смысла, – заявляют в организации.

Официального анонса открытия бара в социальных сетях пока не было. Однако на сайте заведения установлен таймер обратного отсчета, по которому запуск, судя по всему, состоится примерно через 10 дней.