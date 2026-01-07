В центре Омска открывается сразу две новые кофейни

Новые кофейные точки появятся у Казачьего рынка и неподалеку от Любинского проспекта

В центре Омска в ближайшее время появятся новые точки притяжения для любителей кофе. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

У Казачьего рынка готовится к открытию кофейня «Жарим зерна». В помещении уже завершены все ремонтные работы и завезена мебель – пространство полностью готово к приему гостей. Заведение планирует работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Точную дату открытия владельцы пока не называют, однако запуск ожидается в ближайшие дни.

Кроме того, неподалеку от Любинского проспекта начала работу кофейня Rudakov Coffee. Заведение выполнено в компактном формате и делает ставку на кофейную классику: в меню представлены латте, капучино, эспрессо и американо. Также гостям предлагают авторский раф, различные виды чая, горячий шоколад и безалкогольный глинтвейн.