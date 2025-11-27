В Омске откроется еще одна точка популярной кофейни

Она расположится на Красном Пути.

В Омске активно расширяется сеть кофеен Gussi Coffee. Десятая кофейня уже открылась в СК «Юность» на улице Богдана Хмельницкого, а одиннадцатая скоро начнет работу на Красном Пути. Об этом рассказала основатель сети Наталия Сушко.

Запуск точки в «Юности» обошелся в 3 млн рублей и состоялся в ускоренном режиме.

– Мы планировали открыть «Юность» позже – точка еще находилась в процессе подготовки. Но из-за крупных соревнований нас попросили запуститься в техническом режиме. Мы поддержали инициативу, и гости встретили нас очень тепло, – цитирует Сушко РБК Омск.

Дизайн кофейни был выполнен в стиле советской мозаики, отдавая дань спортивным традициям комплекса. Еще одну кофейню Gussi Coffee планирует открыть в конце января на улице Красный Путь.

Помимо российского рынка, Gussi Coffee нацелена на открытие кофеен в Пакистане и китайском городе Циндао.