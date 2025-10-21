Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отвел супругу в самый «темный» омский ресторан

Наставник с супругой посетили заведение, где едят без света.

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше вместе с супругой побывали в необычном омском ресторане «Вкус темноты». Особенность заведения в том, что посетители ужинают в полной темноте. Гостей впечатлило заведение.

– Они были очарованы нашим панно с видом на Монмартр в кафе «Монплезир», а также остались очень довольны сеансом, – сообщили в ресторане.

Кроме того, по словам сотрудников ресторана, гости остались очарованы атмосферой и остались довольны новым гастрономическим опытом.

Напомним, что тренерский штаб и хоккеисты «Авангарда» нередко становятся гостями омских ресторанов.