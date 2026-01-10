Омск-Информ
·Происшествия

Задержки рейсов из Омска в Москву дошли до прокуратуры

Надзорные органы следят за соблюдением прав пассажиров.

Транспортные прокуроры по указанию Генпрокуратуры России проводят проверки из-за задержек рейсов в аэропортах московского авиаузла. 

Прокуратура осуществляет контроль за ситуацией и обеспечением прав пассажиров.

Напомним, что сегодня, 10 января, сразу несколько самолетов из Омска отправились в столицу с опозданием, а один рейс вовсе был отменен. Похожая ситуация складывается и в других городах России. На расписание повлияли неблагоприятные погодные условия в столице.

