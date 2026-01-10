В Омске начали отменять рейсы в Москву

Пассажирам предлагают возврат или переоформление билетов.

Плохая погода в Москве вынудила авиакомпании менять расписание полетов. Рейс «Аэрофлота» SU-1639 из Омска в Шереметьево, запланированный на 8:05, отменен, согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта.

Самолет этой же компании из Омска в Шереметьево, вылет которого был назначен на 5:50, задержан до 21:35. Всего утром было шесть задержанных рейсов: три уже отправились в Москву, еще один завершил посадку.

– Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета, – заявили представители авиакомпании.

Переоформить билет можно на сайте авиакомпании – на тот же маршрут и класс обслуживания, без дополнительной платы.