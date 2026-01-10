Из-за снегопада в Москве омичи сталкиваются с массовыми задержками авиарейсов

Рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет.

пресс-служба Омского аэропорта

В Омске утром 10 января задержаны рейсы в Москву. Сразу шесть вылетов отправятся с опозданием: часть – через несколько часов, другие – в вечернее время. Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта.

Задержки касаются рейсов «Победы», «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и S7, при этом последний вылетел с небольшим опозданием. Утренние рейсы «Победы» с 5:20 и 7:50 перенесены на 10:40 и 12:55, «Аэрофлота» с 5:50 и 8:05 – на 10:50 и 16:25. Рейс «Уральских авиалиний» в Домодедово вместо 6:35 отправится в 11:05.

Причиной задержек стала ситуация в московских аэропортах. Из-за снежного циклона «Фрэнсис», который обрушился на столицу, их работа идет с перебоями, что отражается на расписании региональных аэродромов: рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет.