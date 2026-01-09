Омск-Информ
·Общество

В Омске отложили шесть самолетов до Москвы

Все они вылетели с опозданием от 15 минут до 3,5 часа.

Сегодня, 9 января, в Омском аэропорту снова задержались самолеты. Вовремя не смогли отправиться шесть рейсов в Москву и один в Санкт-Петербург.

Задержки составили от 15 минут до 3,5 часа. Сильнее всего от расписания отстал рейс «Уральских авиалиний» в столицу. Вылет планировался в 6:35, но состоялся только в 10:00.

