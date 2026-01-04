Ги Буше дал понимание по срокам возвращения травмированных Фьоре и Гуляева

Главный тренер «Авангарда» намерен поберечь игроков с повреждениями.

hawk.ru

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше дал расклад по травмированным игрокам команды. По его словам, канадский нападающий Джованни Фьоре сломал палец. И несмотря на прогнозы о возвращении к 30 декабря, наставник все же решил поберечь игрока.

– У Джованни Фьоре перелом пальца. Еще рано говорить о его выходе на лед, – сказал Буше.

Что касается защитника Михаила Гуляева, получившего 16 декабря перелом лицевой кости во время прошлого матча с «Сибирью», то эта травма тоже заживет не быстро.

– У Михаила Гуляева перелом лицевой кости. Он только начинает кататься с командой в желтой бесконтактной майке. Если бы был плей-офф, то был бы другой разговор. А так есть кому заменить, – заявил тренер.

Ги Буше придерживается правила, что все представители команды должны играть. Сегодня на лед мог бы выйти нападающий Клим Костин, поскольку у Семена Чистякова накануне родился сын. Но последний, по словам наставника, сам выразил такую готовность.