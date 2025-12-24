Омск-Информ
Ги Буше заявил, что Мартынов близок к возвращению в «Авангард»

Однако в сегодняшнем матче он не сыграет.

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов вскоре вновь выйдет на лед, сообщил главный тренер омичей Ги Буше перед сегодняшним матчем с «Нефтехимиком».

– Мартынов и Гуляев сегодня вновь пропускают игру. Игорь близок к возвращению, а у Миши перелом лицевой кости, поэтому еще некоторое время он будет восстанавливаться, – цитирует тренера пресс-служба клуба.

Напомним, Игорь Мартынов в начале декабря принимал участие в Кубке Первого канала. Он играл за сборную Беларуси. После Кубка Буше сообщал, что даст хоккеисту передышку.

Защитник Михаил Гуляев сломал лицевую кость во время матча с «Сибирью» в Новосибирске 16 декабря. Ему в лицо прилетела шайба.

