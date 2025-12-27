Омск-Информ
·Спорт

Ги Буше рассказал, когда травмированный легионер Фьоре вернется в «Авангард»

Нападающий пропустит три игры.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше дал понимание, сколько проведет в списке травмированных 29-летний канадский нападающий Джованни Фьоре. Легионер пропустит три игры из-за сломанного пальца.

– На протяжении последних игр Джованни играл с травмой, у него сломан палец. Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры, – сказал Буше

Наставник «ястребов» добавил, что старается беречь игроков и не выпускать их на лед раньше времени.

Вчерашнюю победную игру с «Металлургом» Фьоре пропустил. Возможно, канадца можно будет увидеть на матче с «Барысом» 30 декабря.

