С владельца ресторана «Хочу Пури» в Омске «выбивают» миллионы на ремонт дома Шаниной

Собственник заведения порывается на страховые выплаты открыть его в другом месте.

Арбитражный суд Омской области наложил арест на имущество компании «МСМ Сити Групп», владеющей сгоревшим летом 2024 года рестораном грузинской кухни «Хочу Пури». Заведение работало в памятнике архитектуры, доме купчихи Шаниной. Однако после пожара прекратило работу. По данным РБК Омск, арест наложен на сумму 20,7 млн рублей.

Дело в том, что арендатор здания, компания ООО «Партнер-Инвест», сейчас пытается отсудить всю сумму затрат на восстановление с владельцев ресторана. В обоснование иска арендатор исторического дома пояснил, что если не арестовать имущество ответчика, то деньги, выплаченные владельцам заведения в счет страхового возмещения за пожар, будут потрачены на открытие ресторана на новом месте. После чего взыскать их будет проблематично.

В случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного решения.

Отметим, что здание серьезно пострадало в огне 5 июня 2024 года. Причиной стали жировые отложения в вентиляции. В июле нынешнего года стало известно, что ресторан «Хочу Пури» откроется в другом месте, в здании речного вокзала.