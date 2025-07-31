Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Заведение окончательно съехало из уничтоженного пожаром исторического здания.

Как стало известно, ресторан «Хочу Пури» оставил попытки восстановить историческое здание на Любинском проспекте с адресом: площадь Дзержинского, 1А, после прошлогоднего мощного пожара.

По данным «НГС 55», теперь заведение откроется в здании бывшего речного вокзала на улице Лермонтова. До 30 июля там располагался ресторан «Город».

Когда конкретно заработает «Хочу Пури», неизвестно.

Сотрудников в общепит набирали с января. Ресторан грузинской кухни открылся в историческом здании 19 апреля 2022 года. Говорят, отбоя от посетителей не было. Однако сразу же после запуска обнажился целый ряд проблем. В частности, столетняя канализация просто не функционировала. Однако 5 июня в заведении случился сильный пожар. Причиной стали жировые отложения в вентиляции. 

·Экономика/Бизнес

Заведение окончательно съехало из уничтоженного пожаром исторического здания.

Как стало известно, ресторан «Хочу Пури» оставил попытки восстановить историческое здание на Любинском проспекте с адресом: площадь Дзержинского, 1А, после прошлогоднего мощного пожара.

По данным «НГС 55», теперь заведение откроется в здании бывшего речного вокзала на улице Лермонтова. До 30 июля там располагался ресторан «Город».

Когда конкретно заработает «Хочу Пури», неизвестно.

Сотрудников в общепит набирали с января. Ресторан грузинской кухни открылся в историческом здании 19 апреля 2022 года. Говорят, отбоя от посетителей не было. Однако сразу же после запуска обнажился целый ряд проблем. В частности, столетняя канализация просто не функционировала. Однако 5 июня в заведении случился сильный пожар. Причиной стали жировые отложения в вентиляции. 