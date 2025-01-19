Заведение ищет работников на несколько должностей.

В грузинском ресторане «Хочу пури», сгоревшем в прошлом году, открыты вакансии для работников. Согласно объявлениям на одном из сайтов по поиску работы, в заведение требуются менеджер по закупкам и снабжению, су-шеф и менеджер ресторана.

Менеджеру ресторана предлагают зарплату от 60 тыс. рублей. Требования включают опыт работы от 1 до 3 лет, сменный график 2/2 и 12-часовые рабочие дни. В его обязанности будет входить распределение задач, контроль дисциплины и прием гостей.

Аналогичная зарплата предлагается менеджеру по закупкам со схожим опытом, но с графиком 5/2 и 8-часовым рабочим днем. Он будет заниматься связями с поставщиками и оформлением сделок.

Су-шефа ждут выплаты от 70 тыс. рублей. График и опыт работы схожи с менеджером ресторана, а в его обязанности входит умение руководить командой и знание санитарных норм.

Напомним, что ранее «Омск-информ» уже разбирался в деталях работы заведения, и причиной пожара могли быть проблемы с вентиляцией. Также до недавнего времени судьба ресторана была неизвестна.