Омск-Информ
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·Происшествия

На тушение пожара у спасателей ушло около восьми часов.
В региональном МЧС сообщили о ликвидации пожара в ресторане «Хочу Пури». Он был полностью ликвидирован в 19:25.
Напомним, информация о пожаре в здании ресторана «Хочу Пури» поступила в МЧС в 11:28. Заведение находится на площади Дзержинского. 
Предварительной причиной происшествия назвали возгорание жировых отложений в воздуховоде ресторана. Прокуратура Центрального округа начала проверку.
·Происшествия

На тушение пожара у спасателей ушло около восьми часов.
В региональном МЧС сообщили о ликвидации пожара в ресторане «Хочу Пури». Он был полностью ликвидирован в 19:25.
Напомним, информация о пожаре в здании ресторана «Хочу Пури» поступила в МЧС в 11:28. Заведение находится на площади Дзержинского. 
Предварительной причиной происшествия назвали возгорание жировых отложений в воздуховоде ресторана. Прокуратура Центрального округа начала проверку.