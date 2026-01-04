Подрядчик Красногорского гидроузла оказался на грани банкротства

Налоговики требуют признать финансово несостоятельной компанию «Межрегионстрой».

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области обратилось в суд с заявлением о признании подрядчика Красногорского гидроузла под Омском, компании «Межрегионстрой», банкротом. Об этом говорится в сообщении на федресурсе от 30 декабря прошлого года.

Сумма требований пока неизвестна. Однако, по данным «СуперОмска», ссылающегося на выписку из ФНС, в конце декабря компании приостановили операции по счетам из-за долга порядка 920 млн рублей.

Параллельно подрядчик оспаривает в суде решение налоговиков Москвы. Согласно документации, в 2021–2022 гг. «Межрегионстрой» игнорировал платежи по налогам на добавленную стоимость, налогу на прибыль организации, налогу на доходы физических лиц за 2021–2022 годы. И таким образом подрядчик накопил недоимку и штрафы на сумму почти 420 млн рублей. С 24 декабря 2025 года юридическое лицо фигурирует в списке недобросовестных поставщиков.

Московская компания занимается возведением Красногорского гидроузла с 2022 года. Сумма контракта выросла до 5,3 млрд рублей. Из них оплачено 3 млрд рублей. Процент готовности объекта неизвестен.

Осенью 2025 года подрядчик оказался в центре скандала с невыплатой зарплаты 188 строителям гидроузла. После жалоб рабочих на отсутствие денег на октябрь и ноябрь вмешались региональные прокуратура и следком. Долг, порядка 34,8 млн рублей, ликвидирован только в конце декабря.