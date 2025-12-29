Недостроенный отель «Мариотт» в центре Омска не смогли продать даже со скидкой

Нового владельца ждут почти год, однако отель так и стоит никому не нужный.

omskinform.ru

Недостроенная гостиница на улице Фрунзе рядом с торговым центром «Миллениум» снова не нашла покупателя. Попытки продать объект продолжаются уже почти год.

Первоначально здание выставлялось на продажу через АО «Российский аукционный дом» за 350 млн рублей, затем цена была снижена до 265 млн рублей с шагом аукциона в 300 тысяч рублей.

Последний аукцион, который должен был пройти 26 декабря, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Изначально владелец торгового центра «Миллениум» Вячеслав Авдошин планировал построить 14-этажную гостиницу на четыре звезды силами застройщика «ЗСЖБ № 6».

Сейчас Вячеслав Авдошин находится в Красноярском СИЗО, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако летом этого года бизнесмен возместил причиненный им ущерб, выплатив Минобороны РФ 11 млн рублей.

Полицейские выяснили, что в 2019 году Авдошин, выступая руководителем компаний «Омск-Сити-Строй», «Элитстрой-Недвижимость» и «Проекттера», заключил договор с генподрядчиком министерства обороны из Красноярска на строительство социального объекта. Получив аванс в размере более 54 млн рублей, предприниматель обналичил свыше 11 млн рублей и использовал их на личные нужды, при этом необходимые работы на объекте не проводились. Судебный процесс проходит в Красноярске.