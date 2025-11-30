В Омске объявили «скидку» на недострой отеля «Мариотт»

На объект вновь снизили цену.

avito.ru

На сайте АО «Российский аукционный дом» вновь появилось предложение о продаже недостроенной гостиницы «Мариотт» возле ТЦ «Миллениум». На этот раз масштабный долгострой надеются реализовать за 265 млн рублей. Начальная цена может быть увеличена, шаг торгов составляет 300 тыс. рублей. В лот входят «заброшка» и участок под ней.

Летом объект надеялись реализовать за 350 млн рублей. Но желающих приобрести за такую цену не нашлось. А, к примеру, прошлой зимой незавершенный отель хотели продать за 250 млн рублей. Но результат оказался тем же – нулевым.

Первоначально владелец «Миллениума» Вячеслав Авдошин рассчитывал построить 14-этажную четырехзвездочную гостиницу. Застройщиком официально выступал «ЗСЖБ № 6».

Сейчас предприниматель Вячеслав Авдошин находится в Красноярском СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Полицейские установили, что в 2019 году директор ООО «Омск-Сити-Строй», ООО «Элитстрой-Недвижимость» и ООО «Проекттерра» Вячеслав Авдошин заключил договор с генподрядчиком Министерства обороны РФ из Красноярского края для строительства социального объекта. Получив аванс в размере более 54 млн рублей, предприниматель обналичил более 11 млн рублей, потратив их на личные нужды. При этом необходимые работы на объекте не выполнялись. Суд проходит в Красноярске.