Продавец утверждает, что покупателю достанется почти полноценный объект.

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу коммерческое здание у ТЦ «Миллениум» на улице Фрунзе. Продавец, особо не рекламируя объект, заявил, что покупателю останется достроить два этажа и вставить окна. На площадке уже построен подземный паркинг. За объект площадью 11,7 тыс. кв. м с 4-метровыми потолками автор объявления просит 250 млн рублей.

Вероятно, речь идет о долгострое рядом с «Миллениумом», который его владелец Вячеслав Авдошин планировал приспособить под четырехвездочный отель «Мариотт». Однако работы застопорились на второй очереди, а Госстройнадзор еще пять лет назад обязал застройщика «заморозить» уродливую стройку.

Сейчас предприниматель Вячеслав Авдошин находится в Красноярском СИЗО по обвинению в мошенничестве при некоем военном строительстве. А его доверенные лица вновь занялись распродажей активов. Впрочем, безуспешные попытки реализовать недострой предпринимаются с 2013 года. Тогда недвижимость оценивалась в 90 млн рублей.