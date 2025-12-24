В минприроды отреагировали на бегающую по Омску дикую лису

Специалисты категорически запретили приближаться к животному.

Фото создано при помощи ИИ

В микрорайоне Привокзальном омичи уже несколько дней замечают дикую лисицу. Животное появилось в районе улиц Академика Павлова и Гризодубовой еще 20 декабря и, по словам очевидцев, совершенно не боится людей.

Еще раз животное омичи увидели 22 декабря. Лиса подходит к людям и будто выпрашивает еду.

Омичи обратились с просьбой принять меры в чат бывшего мэра Омска «Фадина общается 2.0».

– Жители района звонили 78-78-78, им ответили, что не их вопрос. Вокруг школы, сады, колледжи, железнодорожный вокзал. Наличие дикого животного в городе крайне опасно. Просьба принять незамедлительные меры, – говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве природных ресурсов Омской области. Представители ведомства подчеркнули, что подобные «визиты» лесных обитателей в город – явление нередкое, однако с ними ни в коем случае нельзя контактировать.

– Категорически запрещено приближаться к лисице, пытаться ее сфотографировать, покормить, погладить. Случайные заходы животных в населенные пункты происходят регулярно. Зачастую животные самостоятельно возвращаются в привычную среду обитания, – ответили в минприроды.

Напомним, что на прошлой неделе омичи заметили лису на улице Транссибирской. Недавно в Кировском округе образовался очаг бешенства. Больное животное обнаружили в районе улицы Инженерной.