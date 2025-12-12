Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Возможно бешеная: в жилом районе Омска бегает дикая лиса

Бешенство уже выявили на соседней улице.

Житель Омска заметил в городе лису и снял ее на видео. Как рассказал мужчина в соцсетях, животное пробралось в Кировский округ.

– Лиса на Транссибирской, 6/2. Бегает с ночи вокруг жилых домов, – написал омич.

Отметим, что недавно в Кировском округе образовался очаг бешенства. Больное животное обнаружили в районе улицы Инженерной. Это неподалеку от того места, где заметили нарезающую круги лису.

·Происшествия

Возможно бешеная: в жилом районе Омска бегает дикая лиса

Бешенство уже выявили на соседней улице.

Житель Омска заметил в городе лису и снял ее на видео. Как рассказал мужчина в соцсетях, животное пробралось в Кировский округ.

– Лиса на Транссибирской, 6/2. Бегает с ночи вокруг жилых домов, – написал омич.

Отметим, что недавно в Кировском округе образовался очаг бешенства. Больное животное обнаружили в районе улицы Инженерной. Это неподалеку от того места, где заметили нарезающую круги лису.