Вторая за месяц: по Омску бегает дикая лиса

Горожане снимают зверя на видео, несмотря на опасность.

Сегодня омичи снова заметили в городе лису. На этот раз дикий зверь разгуливает по улице Карбышева в микрорайоне Привокзальном.

Отметим, что десять дней назад лису заметили жители улицы Транссибирской в Кировском округе. Отметим также, что неподалеку от этого места, на улице Инженерной, образовался очаг бешенства.

В Минприроды посоветовали омичам не приближаться к лисице, не пытаться ее сфотографировать, покормить или погладить.

– Случайные заходы животных в населенные пункты происходят регулярно. Зачастую животные самостоятельно возвращаются в привычную среду обитания, – отметили в ведомстве.

Неизвестно, эта ли лиса стала разносчиком бешенства.