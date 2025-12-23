Пишут на памятках, куда переводить деньги: омичам иногда пригождается информация о мошенниках

Информированность многих не спасает, когда их обманывают.

Фото: Freepik.com

В этом году жители Омской области уже отдали мошенникам более 1 млрд 500 млн рублей. И хотя сумма пока немного меньше, чем в прошлом году (1 млрд 700 млн), омичи продолжают попадаться на крючки аферистов. Не помогает даже то, что большинство граждан имеет представление об обманных схемах, не меняющихся годами.

– Есть смешные случаи, когда у человека дома много памяток о том, как действуют мошенники. И, когда он разговаривает с мошенником, он берет такую памятку, переворачивает, и на обратной стороне записывает, куда деньги переводить, – рассказал на сегодняшней пресс-конференции начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями полиции Омской области Анатолий Гиль.

Есть случаи, когда омичи попадаются на уловки несколько раз подряд. Отметим, что это характерно не только для Омской области, но и для других регионов.