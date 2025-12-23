Омичи отдают мошенникам деньги в памперсах и цветочных горшках

Причем запуганных жертв не смущают странные действия, которые от них требуют совершить лжеполицейские или лжесотрудники Центробанка.

Начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями полиции Омской области Анатолий Гиль рассказал, как меняются схемы мошенников. По его словам, основными способами выманить деньги по-прежнему остаются социальная инженерия (когда аферисты долго общаются с жертвой по телефону, запугивая потерей сбережений и уголовными делами) и фишинг (тайная кража персональных данных). При этом суть схем не меняется, появляются только новые нюансы.

Меняются ведомства, работниками которых представляются мошенники. Преступники могут выдавать себя за сотрудников ФСБ, следственного комитета, почты, портала «Госуслуги», даже за вашего работодателя. И этот список постояно растет. Мошенники представляются кем угодно, только не мошенниками.

Меняются и другие детали.

– Раньше как было. Человек, который отдавал деньги мошенникам через курьеров, клал их в паркет или конверт. А сейчас начались схемы совсем бредовые. Человека до такой степени запугивают, что он осознанно прячет деньги в памперс и выкидывает на помойку. Одна пожилая женщина упаковала деньги в термос и передала с таксистом. Естественно, таксист ничего не знает, ну, термос и термос. Кто-то зашивает деньги в одежду. Кто-то прячет в цветочный горшок. Кто-то кладет в банку с вареньем или огурцами, которую специально для этого покупает, – отметил Анатолий Гиль.

Чтобы не попасть под влияние аферистов, полицейские советуют омичам проверять информацию, полученную через звонки и сообщения, особенно в мессенджерах. Помните, что сотрудники официальных ведомств не звонят гражданам по поводу их денег и не присылают сообщения. Полицейские звонком могут разве что пригласить человека в отделение. И тем более сотрудники ФСБ не звонят подозреваемым в госизмене и не предупреждают их о грядущих обысках.