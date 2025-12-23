Омские троллейбусы «встали» из-за отсутствия интернета

Омичи обвинили в остановке общественного транспорта новые электробусы.

Омичи заметили, что во время ЧП на подстанции, которая произошла на прошлой неделе, троллейбусы остановились, а электробусы проехали мимо. Очевидцы заподозрили в этом инциденте «рекламу» электробусов как более универсального городского транспорта.

– Специально отключают энергию на троллейбусах, чтобы показать нам, как электробусы катаются? Просто жалобы, что постоянно сейчас проблемы с Сетью, – сообщила омичка в телеграм-чате «Фадина общается 2.0».

В администрации ей ответили, что из-за ограничений мобильного интернета о проблемах на подстанции стало известно не сразу, поэтому ремонт затянулся.

– В результате ограниченного мобильного интернета информация об отключении подстанции диспетчеру поступила не сразу. Меры реагирования были предприняты позже, – рассказали в администрации.

Также в администрации отметили, что выход на маршрут новых электробусов и отключения электричества на контактных сетях не связаны.

Отметим, что во время ремонта на подстанции троллейбусные маршруты № 2, 4 и 8 пришлось сократить. Движение по прежним маршрутам восстановили на следующий день после происшествия.

Напомним, что сейчас по омским улицам передвигаются два электробуса. Обе машины находятся на тестировании и задействованы на троллейбусном маршруте № 4.