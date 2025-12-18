В Омске из-за ЧП на подстанции сократили маршруты популярных троллейбусов

Восстановительные работы планируют завершить к вечеру.

omskinform.ru

Троллейбусные маршруты № 2, 4 и 8 при следовании в сторону Нефтяников временно работают по укороченному маршруту – до конечной остановки «ДК им. Малунцева» с последующим разворотом в районе Советского исполкома. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Изменения связаны с отключением тяговой подстанции от электроснабжения. Аварийные службы уже приступили к устранению неисправности. Завершить восстановительные работы на сетях планируется ориентировочно к вечеру сегодняшнего дня.

В городской администрации добавили, что о возвращении троллейбусов к обычной схеме движения сообщат дополнительно. Омичам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок по городу.