Общество

В Омске восстановили движение популярных троллейбусов после ЧП на подстанции

Утренние рейсы маршрутов № 2, 4 и 8 выполняются по обычной схеме.

В Омске возобновили движение трех популярных троллейбусов после аварии на подстанции. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта.

– Работы на тяговой подстанции завершены, специалисты переводят ее в штатный режим, – заявили в ведомстве.

В дептрансе уточнили, что утренние рейсы троллейбусов № 2, 4 и 8 уже выполняются по обычной схеме.

Напомним, что ранее омская РЭК предложила повысить тариф для крупного муниципального перевозчика.

