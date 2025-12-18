Омская РЭК предложила поднять тариф для крупного муниципального перевозчика

Предельный тариф может вырасти на 8 рублей.

Фото: t.me/shelest_sn

Величина предельного тарифа для единственного муниципального автобусного перевозчика ПП-8 в Омске может вырасти на 8 рублей. Такой проект приказа подготовила РЭК Омской области вчера, 17 декабря.

Согласно документу, предполагается установить величину нового тарифа с 1 января по 31 декабря 2026 года в размере 64,99 руб. Это на 7,56 руб. больше, чем в 2025 году. Для сравнения, эта цифра сейчас составляет 57,43 руб.

При этом ранее РЭК предложила установить на перевозку пассажиров в троллейбусах и трамваях Омска в 2026 году тариф на уровне 72,29 руб., повысив его на 2,15 руб. по сравнению с 2025 годом.

С 1 января увеличится проезд в муниципальном транспорте. При оплате за наличный расчет она увеличится с 45 до 47 руб., при оплате картами – с 38 до 40 руб. Разницу между установленным тарифом и реальной стоимостью проезда компенсирует бюджет города.