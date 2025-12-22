Экс-«ястреб» Ткачев не говорит плохо об Омске, но на Новый год туда не поедет

Бывший нападающий омского «Авангарда» рассказал, как обжился в Магнитогорске.

Фото: hawk.ru

Экс-форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачев не намерен выносить негатив о расставании с клубом. Такое заявление сделал нынешний нападающий «Металлурга». Он не намерен забывать, что является воспитанником омского хоккея.

– Я никогда за все это время, как бы ни развивалась ситуация по контракту, не высказался и не выскажусь о городе плохо. Я там вырос, мне там дали путевку в спорт. Неправильно будет что-то говорить негативное,– заявил Ткачев «Чемпионату».

Форвард отметил, что общается с бывшим коллегой по команде, ныне нападающим «Автомобилиста» Ридом Буше, а также «с ребятами из персонала».

Тем не менее в Омск на Новый год нападающий «Металлурга» не собирается.

– Думаю, останусь в Магнитогорске. Родители всей семьей из Омска ко мне приедут, так что отдохнем по-семейному, – пояснил Ткачев. – Да, я, в принципе, обосновался тут. Мы здесь всей семьей, всем все нравится. Новый дом.

Нападающий является воспитанником омского «Авангарда». Выступал за команду «Омские Ястребы» в Молодежной хоккейной лиге в 2012/2013 гг. В сезоне 2013/2014 дебютировал за «Авангард» в КХЛ. Всего в сезоне сыграл два матча, также выступал в МХЛ.

После перерыва продолжил играть за «Авангард» в сезоне 2022/2023 гг., а в июле нынешнего года покинул команду. После чего подписал двухлетнее соглашение с «Металлургом».