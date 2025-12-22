В омском минздраве заявили о росте числа пострадавших в страшном ДТП на «трассе смерти»

Всего в больницы попали 15 человек, включая детей.

Фото: t.me/omsk_police

В Министерстве здравоохранения Омской области уточнили информацию по пострадавшим в ДТП на трассе Тюмень – Омск в Любинском районе в субботу, 20 декабря.

Ранее сообщалось, что водитель большегруза «Вольво» выехал на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, ехавшим по маршруту Омск – Крутинка. После этого в них влетели легковой автомобиль «Тойота», два КамАЗа и еще один «Вольво».

В результате аварии водитель автобуса скончался в автомобиле скорой помощи. Пять пассажиров погибли на месте до приезда медиков.

В МЧС заявляли о 8 пострадавших, из них двое – дети. Согласно обновленной информации минздрава, пострадали 15 человек, включая детей. Один из них – в крайне тяжелом состоянии.

– Один пострадавший был сразу отпущен на амбулаторное наблюдение, 5 человек были госпитализированы в БСМП № 1. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, один – в тяжелом, трое – в относительно удовлетворительном состоянии, – рассказали в ведомстве.

В городскую клиническую детскую больницу № 3 были госпитализированы двое пострадавших детей вместе с мамой. Годовалый ребенок и мама в настоящее время отпущены домой в удовлетворительном состоянии, девочка 11 лет находится в состоянии средней тяжести.