Омский фермер отсудил миллион за землю под Северным обходом

Изначально предпринимателю предложили компенсацию почти в четыре раза меньше.

Сергей Мельников

Арбитражный суд Омской области вынес решение об изъятии земельного участка под строительство Северного обхода Омска. Инициатором иска стало областное управление дорожного хозяйства, адресовавшее претензии фермеру Ивану Зубову.

Под изъятие попал участок в 102 сотки. Учреждение изначально предлагало предпринимателю 275 тыс. рублей. Однако ответчик посчитал, что сумма занижена, и ходатайствовал о назначении экспертизы.

После проверки суд установил сумму возмещения в размере 990 тыс. рублей, передает «СуперОмск». Из них 60 тыс. рублей – рыночная стоимость самого земельного участка, 930 тыс. рублей – упущенная выгода в виде вынужденного сокращения поголовья крупного рогатого скота из-за невозможности сбора кормов на изымаемой земле.

Суд постановил, что решение является основанием для прекращения права собственности фермера на этот участок и возникновения права собственности на него у Омской области. Теперь предприниматель должен в течение пяти рабочих дней предоставить реквизиты счета, а учреждение обязано перечислить средства после вступления решения в силу.

Указано, что фермеру уже выплатили средства за счет федерального бюджета.

Отметим, что на днях Омск получил 1 млрд федеральных рублей на строительство Северного обхода города.

Строительство важного инфраструктурного объекта стартовало в начале октября. Дорога протянется почти на 66 км и соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. В рамках проекта потребуется возведение двух мостов через Иртыш и Омь, пяти транспортных развязок и 19 путепроводов.

В ноябре прошлого года масштабная стройка оценивалась в 63 млрд рублей, а в январе этого года называлась уже сумма 73 млрд. В конце августа строительство подорожало до 107,8 млрд рублей.