Омск получил дополнительный миллиард на строительство Северного обхода

Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Сергей Мельников Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале отчитался о получении дополнительных средств на строительство Северного обхода.

О важном транше накануне объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Омск оказался в числе шести регионов, которые получат средства на инфраструктурное развитие. Всего правительство страны даст 5,2 млрд рублей.

Из этих средств Омску полагается 1 млрд рублей на строительство Северного обхода города Омска. Еще 150 млн рублей наш регион получит на ремонт региональных и муниципальных дорог.

Глава Омской области поблагодарил правительство России и лично Михаила Мишустина за поддержку.

Напомним, что строительство Северного обхода стартовало в начале октября. Дорога протянется почти на 66 км и соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. В рамках проекта потребуется возведение двух мостов через Иртыш и Омь, пяти транспортных развязок и 19 путепроводов.

В ноябре прошлого года масштабная стройка оценивалась в 63 млрд рублей, а в январе этого года называлась уже сумма в 73 млрд. В конце августа строительство подорожало до 107,8 млрд рублей.