На строительство Северного обхода Омска выделили еще миллиард рублей

Дополнительное финансирование регион получит от Правительства России.

Сергей Мельников

Правительство России выделило еще один миллиард рублей на строительство Северного обхода Омска, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Правительством России принято решение о выделении в 2025 году Омской области дополнительно 1 млрд рублей на строительство Северного обхода города Омска. Еще 150 млн рублей наш регион получит на ремонт региональных и муниципальных дорог. Спасибо президенту Владимиру Путину и Правительству России за внимание к Омской области, – сообщил Хоценко.

Напомним, что строительство Северного обхода стартовало в начале октября. Дорога протянется почти на 66 км и соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. В рамках проекта потребуется возведение двух мостов через Иртыш и Омь, пяти транспортных развязок и 19 путепроводов.

В ноябре прошлого года масштабная стройка оценивалась в 63 млрд рублей, а в январе этого года назывались уже 73 млрд. В конце августа строительство подорожало до 107,8 млрд рублей.