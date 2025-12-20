Появилось официальное видео с места смертельного ДТП под Омском

Авария произошла сегодня около полудня.

Фото: t.me/mchs_omsk

Появилось официальное видео с места массовой аварии на печально известной омской «трассе смерти». Кадры ДТП опубликовали в пресс-службе МЧС.

На записи виден красный легковой автомобиль, который оказался практически полностью смят – машина получила критические повреждения. Затем в кадр попадают две фуры: одна стоит кабиной вперед, при этом ее передняя часть сильно разбита, вторая развернута кузовом и также получила серьезные повреждения.

Кроме того, на видео запечатлен синий автобус с полностью разрушенным бампером и поврежденным салоном. В завершении съемки показана еще одна фура – ее кабина полностью разбита.