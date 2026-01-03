Ломают кости и гибнут от вирусов: самые жуткие зимние опасности, грозящие омичам

«Омск-информ» собрал самые трагичные происшествия последних лет.

Ни одна зима в Омской области не обходится без происшествий и несчастных случаев. Омичи травмируются и гибнут во время рыбалки, катания с горок и других традиционных зимних развлечений. «Омск-информ» собрал самые трагичные и жуткие происшествия последних лет.

Утонуть

Так, в конце ноября в Омской области утонули два человека. На озере Жилое возле деревни Нижняя Бития Саргатского района 28 ноября погиб 65-летний рыбак. Вечером 29 ноября на реке Омь в Омске утонула 18-летняя девушка.

По данным МЧС, оба погибли, потому что вышли на тонкий лед.

Травмироваться на горке

В октябре стало известно, что санаторий «Колос» в Омской области обязали заплатить более 540 тыс. рублей за травму клиентки. Пострадавшей оказалась жительница Екатеринбурга.

Женщина каталась на тюбинговой трассе санатория. Спустившись с горы, она решила сфотографироваться на склоне. В этот момент в нее врезался другой человек на тюбинге.

Удар пришелся по левой ноге. Женщина получила закрытый перелом колена.

Такие происшествия не редкость. Так, в январе 2020 года в Советском парке 44-летняя омичка на тюбинге врезалась в бетонный столб, когда каталась по лыжероллерной трассе. Она разбила себе голову и сломала ребра. Травмы оказались смертельными, и женщина скончалась в больнице. Лыжероллерная трасса для катания на тюбинге не предназначалась.

Умереть от вируса

В конце марта 2025 года в Омске скончалась девятиклассница. Причиной стали осложнения гриппа.

Как сообщили в прокуратуре, у школьницы была температура 38,4 градуса. Девочке четыре раза вызывали скорую. В итоге ей сбили температуру до 34,7 градуса, что привело к летальному исходу.

Следователи завели уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». Кто виноват, пока неизвестно.

Попасть ДТП

Прошлой зимой, 24 декабря 2024 года, в Марьяновке погибла годовалая девочка.

Утром местная жительница шла по обочине дороги и везла за собой ребенка на санках. Неизвестный автомобиль снес сначала санки, а потом и женщину.

В итоге повреждения, которые получил ребенок, оказались смертельными. Мать получила тяжелые травмы, но выжила.

Еще об одной опасности омичей предупреждали в МЧС. Речь идет о новогодних гирляндах, которые могут стать причиной пожара. Пока случаев с летальным исходом в Омске не зафиксировано. Но кто знает...

Помня об этом, редакция призывает омичей быть максимально осторожными в длинные новогодние праздники, веселиться и развлекаться в меру и, конечно, соблюдать осторожность.