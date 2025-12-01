Молодая омичка провалилась под лед на Оми и погибла

Девушке было 18 лет.

omskinform.ru

На прошлой неделе в Омской области утонули два человека. Оба, как сообщили в следственном комитете, погибли, потому что вышли на тонкий лед.

В пятницу, 28 ноября, на озере Жилое возле деревни Нижняя Бития Саргатского района погиб 65-летний рыбак. Вечером 29 ноября на реке Омь в Омске утонула 18-летняя девушка.

– В начале зимы лед на водоемах не окреп, теплая погода и пористая структура льда делают его очень хрупким, в связи с чем возрастает риск несчастных случаев, – напоминают следователи.

Отметим, что в основном омичи тонут летом. Чаще всего это происходит из-за купания в не предназначенных для этого местах.