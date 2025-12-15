Блинов стал правшой: как в Омске со скандалом открыли знаменитую стелу

В 2000 году у спортивно-концертного комплекса «Иртыш» установили памятный знак олимпийскому чемпиону.

правительство Омской области

Ровно 25 лет назад, 15 декабря 2000 года, у спортивно-концертного комплекса «Иртыш» в Омске торжественно открыли стелу в честь легендарного хоккеиста, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Виктора Блинова. Торжество было посвящено 50-летию омского хоккея, а вскоре СКК стал носить имя знаменитого спортсмена.

Идея создания памятника принадлежит тогдашнему губернатору Омской области Леониду Полежаеву. Скульптором стал Сергей Голованцев, архитектором-дизайнером – Игорь Вахитов. Фигура Блинова в движении олицетворяла омский хоккей, устремленный к победам. Стела имеет 15-метровую высоту и подсвечена так, что впечатление о стремящемся ввысь чемпионе только усиливается.

Однако уже на открытии было замечено, что левша по жизни Виктор Блинов вдруг стал правшой – противоположный хват клюшки смутил болельщиков и спортсменов. Президентом «Авангарда» в ту пору был Анатолий Бардин, ему и пришлось отвечать за столь вольное воплощение образа. Функционер не скрывал, что авторы скульптуры «сознательно погрешили в угоду художественному замыслу».

– Фигура хоккеиста выполнена на мемориальном знаке таким образом, что именно в этом положении удалось передать движение, динамику знаменитого омского защитника, – объяснял ситуацию Бардин.

Открытая четверть века назад стела и сегодня притягивает многочисленные взоры спортивных болельщиков, является одной из достопримечательностей хоккейного Омска. Ледовый дворец, у которого она расположена, сегодня переживает второе рождение. Построенный в 1986 году, он долгое время считался главной спортивной ареной Омска, базой ХК «Авангард». С 2020 года здание не использовалось, и вот уже несколько месяцев в СКК идет масштабная реконструкция. После ее завершения комплекс станет домом для хоккейной команды Высшей лиги «Омские Крылья» и волейбольной «Омички», а также площадкой для различных мероприятий.

Первая тренировка «Омских Крыльев» в обновленном спорткомплексе прошла на прошлой неделе, 12 декабря. А к Новому году локацию возле СКК приукрасят и оборудуют под хоккейную коробку, каток и оборудуют торговые ряды с горячими напитками и сувенирами.