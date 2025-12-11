Бастрыкина заинтересовала омская школа с плесенью

Ранее в мэрии признали, что у учебного заведения есть проблемы.

Фото: t.me/omsknewstrain

В Следственном комитете России приступили к проверке сообщений о нарушении прав учащихся одной из омских школ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об ужасном состоянии учебного заведения.

Согласно информации СК, в здании школы, построенном в 1972 году, наблюдаются проблемы с протекающей крышей, разрушение потолков и стен, а также распространение плесени из-за повышенной влажности. Обращения родителей и преподавателей в компетентные органы результатов не дали.

Вероятно, речь идет о школе № 58 в Октябрьском округе. Ранее сообщалось о повышенной влажности, плесени, повреждениях стен, насекомых и грызунах в этом учебном заведении.

В мэрии заявили, что здание действительно находится в неудовлетворительном состоянии: повышенная влажность, грибок и протекающая крыша там действительно есть, но вот тараканов и крыс в школе быть не может. Представители власти указали, что заведение регулярно проходит процедуры дезинфекции и дератизации, причем последнее мероприятие проведено недавно, 4 декабря. Помимо этого, доступ в школу ограничили еще и родителям.

Глава следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Омской области Виталию Батищеву доложить о промежуточных итогах проверки и принятых мерах.