Мыши и плесень: омичи рассказали об ужасном состоянии школы

По образовательному учреждению бегают мыши и тараканы, а стены покрыты плесенью.

Фото: t.me/omsknewstrain

Омичи сообщили о неудовлетворительном состоянии школы № 58 (Камерный переулок, 47, Октябрьский округ). Обучающиеся и родители пожаловались на сырость, насекомых и мышей.

– На первом этаже, в подвале такая сырость, что комары летают даже на 2-м этаже. Бегают мыши. Тараканы. Стены в дырах в туалете на 1-м этаже, – рассказали очевидцы, слова которых приводит телеграм-канал «Омский новостной поезд».

Также они сообщают, что на 4-м этаже течет крыша, однако, судя по фотографиям на сайте школы, в здании всего два этажа. Родители учеников пожаловались на повсеместную плесень: грибок обнаружен даже в столовой, пораженные стены оперативно белят.

Негативные комментарии о состоянии школы № 58 оставляют пользователи сервиса «Яндекс Карты». Они говорят о тех же проблемах.

– Школа ужасная, бегают мыши, в туалетах накурено постоянно. Еда невкусная, еще и платная. На 4-м этаже, где учатся младшие классы, потолки капают, а стены гниют. Ремонта не было с 90-х годов, – пишет один из пользователей.

Другой омич, окончивший эту школу, волнуется за будущие поколения учеников.

– Отучился 9 лет, но очень жаль тех, кто только начинает учиться в данном заведении. Обшарпанные стены, мыши и черви в столовой, несколько лет назад на потолке в этой же столовой была одна плесень, – рассказал омич.

Отметим, что хорошие отзывы о школе есть, но они связаны с конкретными учителями или написаны теми, кто отучился в этой школе около двух десятков лет назад.