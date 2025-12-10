В мэрии признали ужасное состояние омской школы

Кровлю починят не раньше 2027–2028 годов.

Фото: t.me/omsknewstrain

В администрации Омска прокомментировали ситуацию с неудовлетворительным состоянием школы № 58 в Октябрьском округе. Ранее обучающиеся и родители пожаловались на сырость, насекомых и мышей в здании.

В мэрии признали проблему с крышей школы. Однако ремонта кровля дождется еще не скоро.

– К сожалению, проблема с протеканием кровли в школе действительно имеется. Ремонтные работы в образовательных учреждениях города Омска проводятся исходя из финансирования, утвержденного в бюджете города Омска. Ежегодно в летний период времени в школе № 58 проводится плановый косметический ремонт. Департаментом образования потребность в ремонте кровли здания учтена, возможность финансирования ремонтных работ будет рассмотрена в ходе исполнения бюджета 2026 года и формирования проекта бюджета на 2027–2028 годы, – сообщили в мэрии.

Что касается информации о насекомых и грызунах в школе, представители власти указали, что заведение регулярно проходит процедуры дезинфекции и дератизации, причем последнее мероприятие проведено недавно, 4 декабря. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили отсутствие следов вредителей при последнем визите 18 ноября.

Также сообщается, что в целях безопасности руководство школы усилит контроль за пропускным режимом. Войти в учебное заведение теперь родители смогут только по регламенту работы образовательного учреждения при наличии документа, удостоверяющего личность.