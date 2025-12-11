В «Авангарде» креативно намекнули на подписание «сбежавшего» из «Трактора» Рише

Клуб замаскировал фамилию специалиста под ребус.

Фото: hctraktor.org

В телеграм-канале омского «Авангарда» намекнули на подписание контракта с эск-исполняющим обязанности челябинского «Трактора» Рафаэлем Рише.

Пресс-служба опубликовала ребус, ответом на который является фамилия канадца.

Фото: t.me/omskiyavangard

– Вы никогда не догадаетесь кто! – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по информации инсайдеров, решение о приглашении специалиста принял лично наставник омской команды Ги Буше. Дополнительным фактором в пользу Рише стало то обстоятельство, что оба тренера владеют французским языком.

Отметим, что в середине ноября из «Трактора» ушел главный тренер Бенуа Гру, исполняющим его обязанности стал Рише. Под его руководством челябинцы обыграли ХК «Сочи», а затем последовала проигрышная серия. После разгромного поражения от московского «Динамо» (4:8) в воскресенье, 7 декабря, появились слухи о том, что Рише покинет клуб. В понедельник в «Тракторе» официально подтвердили его стремительный уход.