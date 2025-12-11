Инсайдеры раскрыли подробности перехода экс-тренера «Трактора» в «Авангард»

Рише в ближайшее время официально присоединится к тренерскому штабу омского клуба.

Фото: hctraktor.org

Экс-исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Рафаэль Рише в ближайшее время официально войдет в тренерский штаб омского «Авангарда». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По информации инсайдеров, решение о приглашении специалиста принял лично наставник омской команды Ги Буше. Дополнительным фактором стало то, что оба тренера владеют французским языком.

Напомним, что в середине ноября «Трактор» расстался с главным тренером Бенуа Гру и его место временно занял Рише. Под его руководством команда одержала победу над ХК «Сочи», но затем последовала серия поражений. После разгромного поражения от московского «Динамо» 7 декабря начали распространяться слухи о возможной отставке Рише, а уже в понедельник клуб официально подтвердил его уход.