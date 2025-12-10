Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Сбежавший из «Трактора» Рише может «всплыть» в тренерском штабе «Авангарда»

Рафаэля Рише пророчат в помощники главного тренера «ястребов» Ги Буше.

Экс-исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Рафаэль Рише может пополнить тренерский штаб омского «Авангарда». Такая информация появилась в телеграм-канале хоккейных инсайдеров «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ».

Отметим, что в середине ноября из «Трактора» ушел главный тренер Бенуа Гру, исполняющим его обязанности стал Рише. Под его руководством челябинцы обыграли ХК «Сочи», а затем последовала проигрышная серия. После разгромного поражения от московского «Динамо» (4:8) в воскресенье, 7 декабря, появились слухи о том, что Рише покинет клуб. В понедельник в «Тракторе» официально подтвердили его уход.

·Спорт

Сбежавший из «Трактора» Рише может «всплыть» в тренерском штабе «Авангарда»

Рафаэля Рише пророчат в помощники главного тренера «ястребов» Ги Буше.

Экс-исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Рафаэль Рише может пополнить тренерский штаб омского «Авангарда». Такая информация появилась в телеграм-канале хоккейных инсайдеров «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ».

Отметим, что в середине ноября из «Трактора» ушел главный тренер Бенуа Гру, исполняющим его обязанности стал Рише. Под его руководством челябинцы обыграли ХК «Сочи», а затем последовала проигрышная серия. После разгромного поражения от московского «Динамо» (4:8) в воскресенье, 7 декабря, появились слухи о том, что Рише покинет клуб. В понедельник в «Тракторе» официально подтвердили его уход.