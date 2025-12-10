В Омске будут судить водителя автобуса, из-за которого погибла пенсионерка

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Omskinform.ru

В Омске прокуратура передала в суд уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого погибла женщина.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 49-летнего уроженца Нальчика. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, вечером 10 августа этого года 49-летний водитель автобуса «ПАЗ-32053», движущегося по Сыропятскому тракту без пассажиров, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ-21112», который остановился на запрещающий сигнал светофора в районе остановки «Карьер».

В результате ДТП 69-летняя пассажирка «ВАЗ-21112» – мать водителя – получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб, выплатив 150 тыс. рублей.

Прокуратура передала уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.