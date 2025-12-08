Перевернувшаяся после ДТП с грузовиком «Лада» едва не унесла жизнь ребенка

Водитель и пассажиры легкового авто доставлены в больницу.

Фото: vk.com/55mvd

Сегодня, 8 декабря, в 13:10 полиция Черлакского района получила сообщение о ДТП с пострадавшими. На трассе легковушка столкнулась с грузовиком и вылетела в кювет, перевернувшись.

На месте происшествия полицейские выяснили, что за рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 18-летний молодой человек, не имевший водительских прав. Двигаясь по трассе Омск – Черлак, в районе 114-го километра он врезался в грузовик МАЗ, которым управлял 41-летний мужчина.

В результате аварии пострадали трое человек: водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира – 64-летний мужчина и 15-летняяя девочка. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Подробности происшествия и его причины будут устанавливаться в ходе дальнейшей проверки.