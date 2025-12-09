В 12 маршрутках Омска неожиданно подняли стоимость проезда

До сегодняшнего дня пассажиров возили за 45 рублей, теперь им придется отдавать «полтинник».

omskinform.ru

В Омске сразу на 12 городских маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками, повысили стоимость проезда, сообщается на сайте транспортной карты «Омка».

Согласно опубликованным данным, сегодня, 9 декабря, оплата проезда банковской картой, «Омкой» или наличными достигла 50 рублей. Подорожание коснулось следующих маршрутов:

№ 8Н (МПК «Компур», СНТ «Медик» – МСЧ-9)

№ 343 (ДСК-2 – микрорайон Амурский-2)

№ 414 (Ясная Поляна – онкодиспансер)

№ 470 (Пос. Чкаловский – ул. И. Н. Багнюка)

№ 500 («Лента» – ДСК-2)

№ 47Н (Ул. Я. Гашека – микрорайон Первокирпичный)

№ 503 (СТЦ «Мега» – микрорайон Загородный)

№ 385 (Ул. Стрельникова – ПО «Иртыш»)

№ 335 (Красноярский тракт – Ул. Труда, Ул. Шаумяна)

№ 415 (ТЦ «Континент» – ОНПЗ)

Помимо этого, стоимость проезда увеличилась на маршрутах № 6Н (Ул. 3-я Железнодорожная – завод им. Попова) и № 303 (Ул. Лобкова – ПО «Иртыш»). За поездку в автобусах пассажирам придется заплатить 40 рублей.

Напомним, что с 1 ноября на целом ряде маршрутов, обслуживаемых предпринимателями из СРО «Омские перевозчики», выросла стоимость проезда. Это объяснили экономической ситуацией – без повышения цен омские маршрутки не смогут работать в нормальном режиме.

Что касается повышения цен на проезд в муниципальном транспорте, его в Омске распланировали на три года. С начала следующего, 2026 года, стоимость проезда в общественном транспорте Омска вырастет на 5 % – на 2 рубля для каждого способа оплаты.