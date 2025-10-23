Омские перевозчики объяснили резкое подорожание проезда в маршрутках

Цена проезда вырастет сразу на 11%.

omskinform.ru

Сегодня, 23 октября, на заседании СРО «Омские перевозчики» было принято решение об утверждении новой стоимости проезда в омских маршрутках. Напомним, что цена за билет повысится с нынешних 45 рублей до 50 рублей, то есть на внушительные 11 %.

Как объяснил партнер СРО «Омские перевозчики» Юрий Лутков, подорожание связано с экономической ситуацией. Без повышения цен омские маршрутки не смогут работать в нормальном режиме.

– В сложившейся экономической ситуации мы вынуждены поднять стоимость проезда всего лишь на 11 %. В противном случае мы не сможем обеспечить ритмичную работу общественного транспорта на наших маршрутах, – отметил перевозчик.

С 1 ноября оплата картой «Омка» или банковской картой обойдется пассажирам в 50 рублей, а для льготных категорий граждан (школьников, студентов и пенсионеров) – 45 рублей. Оплата наличными останется одинаковой для всех – 45 рублей.

Новые тарифы распространяются только на перевозчиков, входящих в СРО «Омские перевозчики» и работающих по нерегулируемым тарифам.