Подорожание проезда в Омске растянули на три года

Подорожание теперь будет стабильным.

omskinform.ru

Повышение стоимости оплаты проезда в Омске распланировали на три года. С начала следующего, 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Омска вырастет на 5 % – на 2 рубля для каждого способа оплаты.

Как сообщил на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по транспортной инфраструктуре вице-мэр Омска Владимир Куприянов, стабильное повышение цены за билет в муниципальном транспорте нужно, чтобы не «бить» по кошелькам омичей резким подорожанием раз в несколько лет.

– Мы предлагаем сразу долгосрочный период проработать, уйти от практики, когда динамика цен продолжает расти для перевозчиков, но при этом провозная плата не меняется длительный период. А после этого периода наш пассажир сразу получает удар по своему кошельку в виде 10 рублей, – пояснил Куприянов.

Повышать стоимость проезда предлагается на 5 % в год. Рост цены за билет обусловлен прогнозом динамики инфляции федерального Минэкономразвития. Пока что речь идет о стабильном подорожании до 2028 года.

Также вице-мэр отметил, что дополнительные средства нужны для поддержания работоспособности транспортной системы Омска: снабжения машин ГСМ, запчастями, ремонта и повышения оплаты сотрудников транспортных предприятий.

В 2027 и 2028 годах планируется аналогичное, что и в 2026 году, повышение стоимости проезда – на 5 %, или на 2 рубля, для наличного и безналичного расчета. Через три года поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае будет стоить 44 рубля по карте и 51 рубль по «безналу».

Ранее сообщалось, что администрация Омска опубликовала проект документа, который предполагает трехлетнее повышение цены на электронные проездные.

Отметим, что в Омске планируют ввести новый способ оплаты проезда, но нововведение тормозит ограничения интернета в городе.